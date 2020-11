Basket: Gianni Petrucci confermato presidente della FIP per quattro anni

Gianni Petrucci è stato riconfermato nel ruolo di presidente della Federazione Italiana Pallacanestro per i prossimi quattro anni. Si tratta del terzo mandato consecutivo per il numero uno del basket italiano, che era candidato unico in queste elezioni, nelle quali ha ricevuto il 90% dei voti dall’Assemblea Federale.

Queste le prime parole di Petrucci: “Sono onorato e orgoglioso di essere stato confermato. E’ il momento più difficile per il paese e dobbiamo intervenire, come ho già detto nel mio discorso di candidatura, con riforme e rivoluzioni nell’interesse della pallacanestro. Ringrazio il mondo del basket che mi ha eletto e mi auguro di essere all’altezza dei prossimi quattro anni. Di sicuro ci sarà il mio impegno e la mia disponibilità”.

Ci sono state altre elezioni durante l’assemblea. Nel ruolo di Vicepresidenti sono stati scelti Gaetano Laguardia (vicario) e Federico Casarin; mentre Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, è stato nominato presidente del Comitato Nazionale Allenatori.

Credit Ciamillo