Basket, Eurolega: Olimpia Milano, definite le date di due recuperi. Doppietta a dicembre con Berlino e Mosca

Gli organizzatori dell’Eurolega 2020-2021 di basket hanno comunicato le date di alcuni recuperi della massima competizione continentale. Questi incontri erano stati rimandati a data da destinarsi a causa di alcune positività al Covid-19 all’interno di alcuni gruppi squadra. Milano è molto interessata con ben due recuperi: la contesa casalinga contro l’Alba Berlino, incontro valido per il sesto turno, è stata programmata per martedì 1° dicembre (ore 20.45); la trasferta sul campo del Khimki Mosca, valida per l’ottava giornata, è invece stata schedulata per martedì 8 dicembre (ore 16.30 italiane).

Al momento Milano è undicesima in classifica con 3 vittorie e 2 sconfitte all’attivo, ma la classifica è piena di asterischi a causa dei tanti match saltati in questo contesto di emergenza sanitaria. L’Olimpia è pienamente in corsa per la qualificazione ai playoff, riservati alle prime otto formazioni della classifica generale. Ancora da definire la data del recupero del match dei meneghini contro lo Zenit San Pietroburgo. Definiti anche altri tre recuperi: Baskonia-Zenit San Pietroburgo il 23 novembre (ore 19.30), Alba Berlino-Baskonia il 5 gennaio (ore 20.00), Zenit San Pietroburgo-Panathinaikos il 17 febbraio (ore 18.00 italiane).

Credit Ciamillo