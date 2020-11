Basket, FIBA Europe Cup 2021: annunciato il nuovo formato. Parteciperà anche Reggio Emilia

La FIBA ha annunciato il formato della Europe Cup 2021, che prenderà il via a gennaio, alla quale prenderà parte anche la UNAHOTELS Reggio Emilia. E’ proprio il sodalizio emiliano a dare la notizia sul suo sito ufficiale. I ventiquattro team iscritti alla competizione verranno suddivisi in sei gironi da quattro e giocheranno in tre bolle rispettivamente a gennaio, marzo e aprile.

Per quanto concerne Reggio Emilia, la UNAHOTELS sarà in gruppo con Egis Kormend (Ungheria), Iraklis Salonicco (Grecia) e Mons-Hainaut Belfius (Belgio). La prima fase della manifestazione si terrà dal 26 al 29 gennaio in una location ancora da stabilire. I sodalizi affronteranno una sola volta tutte le avversarie del girone. Passeranno alle Top 16 le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze.

Dal 23 al 25 marzo si disputeranno ottavi e quarti di finale. Per ambedue i turni è prevista una gara singola a eliminazione diretta. Infine, le quattro squadre che accederanno alla Final Four della manifestazione, si contenderanno il titolo dal 23 al 25 aprile 2021.

