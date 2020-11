Basket femminile, Serie A1 2020-2021: rinviato anche il match tra Lucca e Battipaglia

Per via del Covid, dopo il match tra Lucca e Broni, anche quello tra il sodalizio toscano e Battipaglia verrà rinviato. A comunicarlo è proprio la Gesam Gas e Luce tramite il suo account Facebook. In questo momento, infatti, gran parte delle giocatrici di Lucca non sono ancora uscite della quarantena e restano sotto monitoraggio della ASL.

Il sodalizio toscano, inoltre, ci tiene a ringraziare Battipaglia che con grande sportività ha accettato la proposta di rinvio e ha augurato la pronta guarigione alle cestiste avversarie. Nelle prossime settimane, ovviamente, verrà comunicato quando si recupererà l’incontro.

Credit: Ufficio Stampa Lucca