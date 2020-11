Basket femminile, Serie A1 2020-2021: Natasha Cloud lascia il Famila Schio

Il Famila Schio perde la sua stella. Natasha Cloud ha infatti deciso di lasciare la società campione d’Italia in carica dopo poche giornate dall’inizio del campionato e di ritornare negli Stati Uniti. Una decisione presa dalla giocatrice americana, che ha preferito rescindere il contratto siglato per alcune sue motivazioni personali che riguardano il Covid-19 e l’evolversi della pandemia.

Sicuramente una notizia che ha scosso completamente Schio, che ora si trova costretta ad andare immediatamente sul mercato per cercare una nuova giocatrice straniera per il campionato, ma soprattutto per l’Eurolega. Il Famila è attualmente al secondo posto in classifica dietro a Venezia, ma è soprattutto in ambito europeo che la società veneta vuole eccellere.

Foto: Andrea Benedetti / ufficio stampa Famila Basket Schio