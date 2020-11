Basket femminile, Serie A1 2020-2021: anche Schio-Lucca rinviata, diverse positive al Covid-19 nel club toscano

Non si giocherà questo pomeriggio il match tra Famila Schio e Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca. A causare il rinvio di uno dei tre match del pomeriggio dell’ottava giornata della Serie A1 è la moltitudine di contagi da Covid-19 che si è verificata all’interno della squadra toscana.

Nella giornata di ieri, peraltro, era stata comunicata la positività di Alessandra Orsili, la play classe 2001 sulla quale la squadra allenata da Francesco Iurlaro ha deciso di puntare già dalla scorsa stagione. Si tratta anche del secondo match che subisce uno spostamento per il club toscano, dopo quello della settima giornata con la Dinamo Sassari (in quel caso la squadra ospite era ancora alle prese con vari casi di Covid-19).

Per il Famila, prossimo a giocare nella prima delle due bolle di Eurolega a Girona, si tratta del primo rinvio di una partita di campionato in questa stagione; finora era stata una delle sole quattro squadre a non aver mai dovuto spostare una partita.

Foto: ufficio stampa Basket Le Mura Lucca