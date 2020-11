Basket femminile: Schio passa con le big a San Martino di Lupari nell’anticipo della 9a di Serie A1

Il Famila Schio si avvicina alla grande alla bolla di Eurolega di Girona, vincendo l’anticipo della 9a giornata di Serie A1 2020-2021 contro il Fila San Martino di Lupari. Non c’è storia al PalaLupe: un 56-76 netto, con l’allungo che arriva a cavallo tra i due quarti centrali ed è propiziato da tre grandi prestazioni: quelle di Giorgia Sottana e Natalie Achonwa (18 punti per entrambe, con la seconda che aggiunge 12 rimbalzi) e di Sandrine Gruda (17). Per la squadra di coach Larry Abignente qualcosa arriva solo dalla grande ex (ma non l’unica sui due fronti), Jolene Anderson, con 11 punti.

Inizio molto equilibrato, con le due squadre che non riescono ad andare a segno per due minuti abbondanti, fin quando è Sottana a sbloccare la situazione. Nella prima metà del quarto d’apertura segnano, poi, solo Anderson (due volte) e Cinili, prima del migliorare delle cose sui due fronti che porta all’11-12 dopo dieci minuti.

Il Famila, nel secondo periodo, accelera con Achonwa e Sottana (13-18), poi arriva un libero di Pasa e un altro silenzio realizzativo di due minuti, fino alla tripla del -1 di Sulciute. Il Fila non molla quasi nulla, ma pian piano il trio Achonwa-Gruda-Francesca Dotto torna a scavare il solco a favore del club ospite, che all’intervallo si trova avanti di sette lunghezze (23-30).

Ad aprire le marcature nel terzo quarto è la nuova arrivata al Famila, Kim Mestdagh, che apre le porte alla doppia cifra di vantaggio che poi è appannaggio di Achonwa (23-34). La lunga canadese, in collaborazione con Gruda, porta Schio fino al +14 (27-41). La coppia Anderson-Sulciute cerca di riallacciare il divario (33-43), ma a mettere distanze definitive ci pensano le due triple di Mestdagh e Dotto che valgono il 33-49. Si entra nell’ultima frazione sul 38-51.

Il Famila non toglie minimamente il piede dall’acceleratore, con la coppia Sottana-De Pretto che infiamma il canestro del PalaLupe nella prima metà del quarto conclusivo. L’ultimo sussulto di San Martino è opera del gruppo italiano (Ciavarella-Filippi-Milani-Pasa), ma ad avere l’ultima parola è il trio d’assalto scledense di oggi, che porta il punteggio finale sul 56-76.

FILA SAN MARTINO DI LUPARI-FAMILA SCHIO 56-76 (11-12, 23-30, 38-51)

SAN MARTINO DI LUPARI – Anderson 11, Fietta 2, Filippi 8, Tonello 5, Pasa 8, Toffolo 2, Ciavarella 3, Varaldi, Sulciute 8, Milani 1, Fogg 8. All. Abignente

SCHIO – Keys, Mestdagh 5, Cinili 2, Gruda 17, De Pretto 7, Achonwa 18, Crippa, Andrè, Dotto 9, Sottana 18. All. Vincent

