Basket femminile, Qualificazioni Europei 2021: l’Italia sfida la Repubblica Ceca per il primato nel girone

Dopo la vittoria contro la Romania, all’Olympic Sports Centre di Riga l’Italia è pronta a sfidare la Repubblica Ceca nella quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2021 di basket femminile. Quello di domani è un match fondamentale per staccare il pass per la massima competizione continentale: le azzurre sono chiamate a vincere per ribaltare le gerarchie del girone D.

L’Italia di Lino Lardo è attualmente al secondo posto del raggruppamento con due vittorie e una sconfitta. L’unico ko è arrivato proprio contro la Repubblica Ceca esattamente un anno fa: si giocava a Cagliari e le ceche si imposero con il punteggio di 52-62, appropriandosi della leadership del girone D. La squadra allenata da Stefan Svitek ha poi continuato lungo la via tracciata, ottenendo altri due successi nelle successive sfide contro Romania e Danimarca: affermazione a fil di sirena contro le rumene (60-59 il 17 novembre 2019) grazie al canestro decisivo di Katerina Elhotova, MVP del match con 23 punti; ieri, invece, larga vittoria (84-64) contro le danesi, propiziata dai 21 punti della stessa Elhotova.

Quella ceca è sicuramente una squadra forte, come ha dimostrato un anno fa in Sardegna, ma le azzurre possono e devono credere nell’impresa per agganciarle al primo posto nel girone. Ieri la Nazionale italiana ha battuto in maniera estremamente agevole una formazione pericolosa come la Romania: c’è da evidenziare che l’assenza di Ashley Walker ha pesato tantissimo, però le azzurre hanno offerto una prova di grande sostanza dal primo all’ultimo minuto di gioco, cominciando il match con un importante parziale di 12-0, amministrando questo vantaggio per tutto l’arco dell’incontro e portando in doppia cifra ben sei giocatrici. Insomma, l’attesa è tanta: con la Repubblica Ceca ci si gioca il futuro.

