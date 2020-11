Calcio: l’Italia perde Caputo e Criscito. Dieci azzurri ancora in isolamento

L’Italia perde altri due componenti del gruppo convocato da Roberto Mancini per l’amichevole con l’Estonia e le due sfide di Nations League con Polonia e Bosnia. Francesco Caputo ha dovuto rinunciare alla convocazione per problemi fisici ed anche Domenico Criscito ha dovuto abbandonare il ritiro di Coverciano.

Una Nazionale che attende poi l’arrivo di altri dieci calciatori, tutti attualmente in isolamento fiduciario e che aspettano il via libera per aggregarsi al gruppo azzurro: Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D’Ambrosio, Immobile, Mancini, Lorenzo Pellegrini e Spinazzola.

Da ricordare che in panchina con l’Italia non ci sarà Roberto Mancini, positivo al Covid-19 e dunque l’allenatore sarà Alberigo Evani. Gli azzurri giocheranno con l’Estonia mercoledì 11 novembre a Firenze, poi le sfide di Nations League con la Polonia (domenica 15 a Reggio Emilia) e con la Bosnia Erzegovina (mercoledì 18 a Sarajevo).

Foto: LaPresse