Basket femminile, le migliori italiane dell’ottava giornata di A1. Beatrice del Pero incanta con 34 punti

Nel weekend appena trascorso si sono tenute cinque delle sette partite in programma nell’ottava giornata di Serie A1 2020-2021 di basket femminile e, tra le tante azzurre autrici di belle prestazioni, ce n’è una che spicca: Beatrice del Pero. La 21enne di Cantù, nella sfida vinta dalla sua Costa Masnaga in casa di Vigarano, ha messo a referto ben 34 punti. Del Pero, inoltre, ha tirato con percentuali decisamente incredibili, vale a dire col 73% da 2 (8/11) e col 57% da 3 (4/7). Da segnare, nell’incontro in questione, inoltre, i 12 punti di Martina Spinelli di Costa Masnaga e i 17 di Elisa Policari e gli 11 di Giulia Sorrentino di Vigarano.

Nella netta vittoria della Virtus Bologna sul parquet di Campobasso brillano Valeria Battisodo e Beatrice Barberis che hanno contribuito al successo delle V Nere con 10 punti cadauna. Non c’è stata partita nemmeno tra la Dinamo Sassari e la capolista Reyer Venezia. Troppo superiore il sodalizio del capoluogo veneto, il quale ha trovato 16 punti sia da Martina Bestagno che da Francesca Pan, 12 da Elisa Penna e 9 con 7 assist da Debora Carangelo. Per le isolane l’azzurra migliore è stata Cinzia Arioli che ne ha messi 17.

Nel trionfo di San Martino di Lupari in casa di Broni è risultata decisiva una Giulia Ciavarella da 19 punti con il 50% da due e il 38% da tre. Alle padrone di casa a poco è servita la fantastica doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi di Sara Madera così come i 12 punti di Giulia Togliani. Infine, nella netta sconfitta di Battipaglia contro Empoli, si è messa in luce l’appena diciottenne Susanna Bisogno con una doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi.

