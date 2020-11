Basket femminile, 9a giornata Serie A1 2020-2021: Matilde Villa fenomenale, vince la Virtus Bologna

La nona giornata della Serie A1 femminile consacra l’immenso talento di Matilde Villa. La quindicenne (saranno 16 tra un mese) della Limonta Costa Masnaga realizza la miglior prestazione stagionale, mettendo a referto 36 punti con 11/17 da due e 3/4 da tre, ai quali si aggiungono 8 rimbalzi, 4 assist, 1 stoppata, per un clamoroso 43 di valutazione. Una partita che vale la conferma dell’immenso talento di una ragazza che rappresenta assolutamente il futuro del basket femminile italiano.

Costa Masnaga ha sfruttato al meglio i 36 punti di Villa, dominando la propria sfida con la Dinamo Sassari con il punteggio di 76-57. Un match che si era già chiuso dopo il primo quarto, chiuso avanti dalle lombarde per 23-7, che hanno poi dovuto solo gestire il vantaggio nei restanti 30 minuti. Alle sarde non sono bastati i 20 punti di Kennedy Burke.

Nell’altro match di questo sabato la Virtus Bologna raggiunge in vetta la Reyer Venezia, che giocherà domani, dopo aver sconfitto molto agevolmente la O.ME.P.S. BricUp Battipaglia per 102-69. Un primo quarto dominato dalle bolognesi (29-12), ma il vero parziale è arrivato nella terza frazione, chiusa dalle padrone di casa con un perentorio 37-10. Grandi prestazioni di Brooque Williams (20 punti) e Ana-Marija Begic (19), migliori marcatrici in casa Bologna.

Credit: Ciamillo