Basket, Eurolega: nessun cambiamento di calendario o di sistema di competizione previsto per questa stagione

Si è tenuta oggi una riunione, da giorni molto attesa anche per le parole di Ettore Messina nella lettera che ormai ha fatto tutto il giro dell’ambiente cestistico, relativa al rapporto tra Eurolega, leghe nazionali e possibilità di rimodulare i calendari in base all’andamento della pandemia di Covid-19.

A riunirsi con Euroleague Basketball sono stati rappresentanti di ABA Liga (con le squadre dell’ex-Jugoslavia), ACB (Spagna), BBL (Germania), BSL (Israele), BSL (Turchia), HEBA (Grecia), LBA (Italia), LKL (Lituania), LNB (Francia), PBL (Belgio), UBL (che riunisce le repubbliche ex sovietiche).

Loading...

Loading...

Nel comunicato si legge, senza alcun giro di parole: “Euroleague Basketball non ha condiviso alcun calendario alternativo o alcuna proposta alternativa di sistema di competizione per la stagione 2020-2021“. Inoltre, sono state scambiate informazioni in merito a tutte le questioni che si legano all’emergenza sanitaria e alle date nelle quali si potranno ricollocare o meno le partite: in sostanza, piani a breve termine. L’obiettivo è sempre quello: sempre tenendo d’occhio i protocolli, salvaguardare la conclusione della stagione (e, quindi, evitare un secondo anno di fila senza campione).

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo