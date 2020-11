Basket, Eurolega 2020-2021: ufficiale il secondo rinvio di Zenit San Pietroburgo-Olimpia Milano

Era in qualche modo nell’aria, ma soltanto stasera è arrivata l’ufficialità. Il match tra Zenit San Pietroburgo e Olimpia A|X Armani Exchange Milano, originariamente previsto per la 5a giornata, è stato rinviato per la seconda volta: in quest’occasione il problema deriva dai tanti positivi dell’Olimpia, che non ha il numero minimo richiesto di otto giocatori per poter scendere in campo.

La partita sarà ricollocata, e accadrà lo stesso (anche se manca l’ufficialità, che però sarà più che altro una presa d’atto del fatto compiuto) con l’altra partita in Russia della squadra di Ettore Messina, quella contro il Khimki Mosca. In Italia, più che verosimile il rinvio del derby con Cantù al PalaDesio, mentre è tutto da vedere quel che accadrà la prossima settimana.

Con questo secondo rinvio, inizia a intravedersi all’orizzonte uno scenario regolamentare che è stato introdotto dall’Eurolega dopo aver smesso di inserire a destra e a manca degli 0-20 per le rinunciatarie a giocare partite per colpe del Covid-19 e non proprie. Si tratta di quello che indica come non ci possano essere più di tre rinvii per la stessa partita, altrimenti lo 0-20 arriva lo stesso per chi è causa della mancata disputa.

Nel frattempo emerge un caso anche in EuroCup, con Promitheas Patrasso-Trento che si giocherà nonostante i tanti positivi tra i greci perché questi ultimi hanno inserito nelle liste diversi giocatori delle giovanili. Questo non ha fatto che innalzare il livello di rabbia da quelle parti, con l’ex presidente Vangelis Liolios, oggi candidato alla presidenza della Federbasket greca, che ha osservato: “In questa pazza stagione, non mi sorprende più nulla. In queste condizioni, si vedono i veri leader distinguersi dagli amministratori. I leader formano il progresso, gli amministratori sono sempre un passo indietro“.

Credit: Ciamillo