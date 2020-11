Basket, Eurolega 2020-2021: c’è la data del recupero di Olimpia Milano-Alba Berlino, riprogrammate anche altre due partite

L’Olimpia Milano conosce la data del recupero della sua partita di sesta giornata di Eurolega 2020-2021 contro l’Alba Berlino. L’incontro è stato spostato al 1° dicembre (ore 20:45) dopo che i problemi in tema di positività al Covid-19 in seno al club tedesco avevano costretto a non giocare nell’originaria scorsa settimana al Mediolanum Forum di Assago.

Anche altre due partite sono state rimesse in calendario: Baskonia-Zenit San Pietroburgo (terzo turno, in scena il 23 novembre alle 19:30) e Alba Berlino-Baskonia, che andrà ora in scena il 5 gennaio 2021 (ore 20:00). Per il momento nessun’altra partita è da ricollocare.

L’Olimpia tornerà in campo in Eurolega questa sera a Valencia, mentre la prossima settimana avrà un doppio turno causato proprio dal rinvio della sfida allo Zenit San Pietroburgo, in terra russa, per poi volare a Mosca a sfidare il CSKA: le date da segnare sono quelle di mercoledì 11 e venerdì 13.

Credit: Ciamillo