Basket, EuroCup 2020-2021: Trento espugna Patrasso con un ottimo secondo tempo

Resta a punteggio pieno Trento, che espugna il campo del Patrasso nella settima giornata dell’EuroCup 2020-2021 e conquista il sesto successo su sei partite.

Viaggia sul filo dell’equilibrio il primo quarto della sfida, con le due formazioni che rispondono colpo su colpo e nei primissimi minuti solo un miniparziale di 6-0 porta Patrasso oltre a un canestro di vantaggio. Trento reagisce immediatamente e quattro punti di Ladurner e la tripla di Maye valgono il +5 per gli ospiti. Nel finale di tempo è Mantzoukas a salire in cattedra e si va al primo break in perfetta parità sul 17-17.

Una tripla di Luca Conti a inizio secondo quarto rimette davanti Trento, che prova a fare la parte della lepre, anche se non riesce ad allungare. Il Patrasso insegue, ma ancora Conti con un canestro dà il +4 agli ospiti, che mantengono sempre uno/due possessi di vantaggio sulla formazione greca fino a due minuti dall’intervallo lungo. I padroni di casa, infatti, impattano a 90 secondi dalla fine e si portano avanti con la tripla di Agravanis, che subisce anche fallo da parte di Maye e segna anche il libero aggiuntivo. Reagisce Trento dopo il timeout con la tripla di Sanders e il canestro di Martin che dà il +1 a trenta secondi dall’intervallo. Allunga ancora Trento, ma la tripla allo scadere di Ian Miller manda le due squadre al riposo sul 41-41.

È il terzo quarto a vedere l’equilibrio spezzarsi ed è Trento che parte subito premendo sull’acceleratore. Due triple consecutive di Jeremy Morgan valgono il +6, con i padroni di casa che nei primi minuti della ripresa non riescono a sbloccarsi, rimanendo ancorati sui 41 punti dei primi 20 minuti. Un gioco da tre punti di Kelvin Martin permette agli ospiti di scappare via e il canestro di Gary Browne vale il massimo vantaggio del match, con Trento che vola sul 41-52. Serve quasi metà quarto a Patrasso per sbloccarsi e un parziale di 5-0 riporta i padroni di casa a -6. Trento reagisce, va nuovamente in doppia cifra di vantaggio e chiude il quarto avanti 59-69.

L’ultimo quarto inizia con i greci sul piede avanzante e un nuovo parziale di 8-1 li riporta a -3 dopo tre minuti di gioco, riaprendo completamente la partita. Ora è la squadra di Brienza a faticare a marcare punti e il tecnico è obbligato a chiamare timeout. La reazione è una tripla di Morgan, ma Patrasso insiste e a metà quarto ha quasi chiuso completamente il gap con Mantzoukas che fissa il punteggio sul 72-73. È sempre Morgan a essere protagonista e con un canestro e una tripla riporta Trento sul +6 a poco più di tre minuti dalla fine. A mettere la ciliegina sulla torta è Sanders, che con una tripla e un canestro fissa il punteggio sull’80-89 a un minuto dalla fine e dà il successo a Trento.

IL TABELLINO DI PROMITHEAS PATRASSO-TRENTO 80-89 (17-17, 41-41, 59-69)

PATRASSO: Miller 22, Agravanis 22, Mantzoukas 9

TRENTO: Sanders 22, Browne 15, Morgan 14

