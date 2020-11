Basket, Eurocup 2020-2021: rinviata Badalona-Bourg en Bresse per via di alcune positività tra i giocatori del sodalizio spagnolo

L’Eurocup ha annunciato lo slittamento di un altro match che era in programma questa settimana, nel settimo turno dell’edizione 2020-2021 della seconda competizione continentale. Si tratta dell’incontro tra gli spagnoli della Joventut Badalona, attualmente primi nel gruppo A con cinque vittorie e zero sconfitte, e i francesi del JL Bourg en Bresse che, al momento, occupano la seconda posizione del girone sopraccitato con un record di 3-1. La partita è stata posticipata per via delle positività al Covid di alcuni giocatori del sodalizio spagnolo.

Questo è il addirittura il quarto match del round 7 ad essere stato posticipato. La stessa sorte, infatti, era toccata a Morabanc Andorra-Telenet Giants Antwerp, Buducnost VOLI Podgorica-Boulogne Metropolitans 92 e Lietkabelis Panevezys-AS Monaco. Ricordiamo che, per il regolamento straordinario stabilito per affrontare la pandemia, i match possono essere rinviati fino a un massimo di tre volte.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS