Basket, Eurocup 2020-2021: fissate le date dei recuperi della Reyer Venezia contro Bourg

In attesa della conclusione della finestra riservata alle Nazionali, impegnate nelle qualificazioni per i Campionati Europei 2022, arrivano novità di calendario molto importanti per quanto riguarda l’Eurocup 2020-2021. Euroleague ha infatti annunciato la riprogrammazione di alcune partite, che non si erano potute disputare a causa di problematiche legate al Covid-19, tra qui un paio di match che vedono protagonista una compagine italiana.

Stiamo parlando dell’Umana Reyer Venezia, chiamata a recuperare due sfide di Regular Season contro i francesi del JL Bourg en Bresse nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre. Entrambi i match si svolgeranno al Taliercio, previo accordo tra le due società. Ufficializzata anche la data del recupero tra Virtus Segafredo Bologna e Morabanc Andorra, che andrà in scena martedì 22 dicembre alle ore 19.

Credit: Ciamillo