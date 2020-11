Basket, EuroCup 2020-2021: decise le date dei recuperi di Virtus Bologna-Lietkabelis e Brescia-Buducnost

Sono state decisi i giorni in cui si recupereranno quattro partite rinviate di EuroCup. Tra queste, ci sono anche quelle del sesto turno tra Virtus Bologna e Lietkabelis e tra Germani Brescia e Buducnost che erano state spostate per varie positività al Covid-19 sui fronti lituano e montenegrino.

Di seguito le decisioni sulle partite rinviate.

5a giornata: Cedevita Olimpia Lubiana-Promitheas Patrasso – venerdì 10 dicembre, ore 18:30

6a giornata: Virtus Segafredo Bologna-Lietkabelis Panevezys – venerdì 20 novembre, ore 18:00; Germani Brescia-Buducnost VOLI Podgorica – venerdì 20 novembre, ore 18:45; Partizan NIS Belgrado-Joventut Badalona – giovedì 19 novembre, ore 20:30

Le V nere, dunque, andranno sul parquet a 48 ore dall’appuntamento più atteso in assoluto in città, quello del derby, previsto per domenica 22. Tre giorni prima, invece, avrà giocato contro il MoraBanc Andorra sempre alla Segafredo Arena. Per quanto riguarda Brescia, invece, la sequenza la vede impegnata prima contro l’altra squadra montenegrina, il Mornar Bar, martedì 16, e in campionato domenica 22 contro Brindisi.

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo