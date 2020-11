Basket, EuroCup 2020-2021: Brescia, altro ko. Podgorica vince in rimonta

Quinta sconfitta stagionale per Brescia nel recupero della sesta giornata dell’EuroCup 2020-2021 e il ko con il Podgorica di fatto elimina i lombardi dalla manifestazione continentale a due giornate dal termine.

Parte bene Brescia, che aggredisce il Podgorica nei primi due minuti, impedisce agli ospiti di trovare canestri facili e va subito sul 6-0. Una tripla di Sehovic sblocca i montenegrini, ma subito Burns risponde dalla distanza. Fa, dunque, da lepre la squadra di casa, che tocca anche il +7, ma nel finale di tempo il Podgorica accorcia le distanze fino al -1 e si va al primo riposo con i padroni di casa avanti 21-17.

Loading...

Loading...

L’elastico continua anche a inizio secondo quarto, con la squadra di Vincenzo Esposito che si mantiene avanti, con il divario che si allunga e si accorcia di volta in volta. È Zoran Nikolic a tenere il Podgorica in partita, mentre tra le fila lombarde si evidenziano Burns e Kalinoski che portano Brescia nuovamente sul +7 a tre minuti dall’intervallo lungo. Nel finale di primo tempo sono, invece, prima Chery e poi Ancellotti a spingere per la Germani che, così, va al riposo avanti 40-31.

È ancora Nikolic a dare vita agli ospiti, con una tripla a inizio terzo quarto che riporta Podgorica a -5. Brescia fatica dopo la pausa, non trova la via del canestro e una giocata da tre punti di Ivanovic vale il 41-39 per i padroni di casa. Il blackout per Vitali e compagni, però, non si ferma e gli ospiti trovano anche il sorpasso con la tripla di Ejim e, poi, con il canestro ancora di Ivanovic allungano il parziale sul 13-1. È Drew Crawford a sbloccare Brescia, che ora però è obbligata a inseguire dopo aver dilapidato il tesoretto dei primi 20 minuti. E nel finale è ancora la coppia Ivanovic/Nikolic a punire i ragazzi di Esposito e si va all’ultimo break dopo un quarto chiuso 7-22 e Podgorica avanti 53-47.

Ancora Ivanovic protagonista a inizio ultimo quarto e montenegrini che scappano via sul +10. Brescia non reagisce e il Podgorica inizia ad amministrare il buon vantaggio accumulato in poco più di 10 minuti. Anzi, gli ospiti allungano ancora con Ejim e Cobbs e vanno sul 53-66 quasi a metà quarto, con Esposito che chiama un disperato timeout per provare a ribaltare la situazione. Una giocata da tre punti di Crawford prova a riaprire il match, ma è l’unica fiammata del secondo tempo di Brescia, che non riesce a ridurre il gap con gli ospiti ed esce sconfitta.

IL TABELLINO DI BRESCIA-PODGORICA 66-75 (21-17, 40-31, 47-53)

BRESCIA: Crawford 15, Ristic 10, Kalinoski, Chery 9

PODGORICA: Ejim 18, Cobbs 16, Ivanovic 15

Credits: Ciamillo