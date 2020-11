Basket, Ettore Messina su Olimpia Milano-Zalgiris: “Per vincere bisogna tornare a difendere come prima”

L‘Olimpia Milano ha subito l’occasione per riscattare la sconfitta di due giorni fa contro la Stella Rossa. Al Forum, infatti, questa sera arriva lo Zalgiris Kaunas in un match di Eurolega che la squadra di Ettore Messina proprio non può sbagliare contro un’avversaria diretta nella corsa ai playoff, che ha vinto le prime quattro partite della stagione, ma che ora sta vivendo un momento molto negativo con tre sconfitte consecutive.

Milano ha recuperato pienamente Malcolm Delaney e Kevin Punter, entrambi in campo contro la Stella Rossa, che sicuramente avranno più ritmo partita rispetto a mercoledì. Ci sarà anche Riccardo Moraschini, rimasto seduto in panchina per tutto il match con i serbi. Ancora fuori, invece, Gigi Datome.

Ettore Messina ha presentato così la sfida: “Dopo una sconfitta casalinga tornare in campo è sempre difficile, soprattutto dovendo affrontare una formazione veloce e aggressiva come è lo Zalgiris. Contro la Stella Rossa abbiamo giocato una partita difensiva scadente, ma in EuroLeague se vogliamo vincere delle partite dobbiamo tornare a difendere come abbiamo fatto nella prima parte della stagione. Il reintegro dei giocatori che erano infortunati e le incertezze del calendario hanno senza dubbio determinato degli squilibri, ma questa non può diventare una scusante, semmai darci un motivo per compattarci ancora di più”.

Credit: Ciamillo