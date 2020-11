Basket, due nuovi positivi nel gruppo squadra di Reggio Emilia

Il Covid continua a tormentare la Unahotels Reggio Emilia. Il sodalizio reggiano, che ha visto rinviati i match con Treviso, Trieste e Fortitudo Bologna, ha trovato altri due positivi tra i membri del gruppo squadra, dopo aver fatto un ulteriore giro di tamponi molecolari negli ultimi giorni. A risultare affetti dal virus che, da quasi un anno, ormai, non ci lascia tregua, sono il direttore generale Filippo Barozzi e il giocatore Filippo Baldi Rossi. A fare i loro nomi è la società stessa tramite il suo sito web.



Inoltre, settimana scorsa è risultato positivo anche il cestista Frank Elegar. Il giocatore è completamente asintomatico, ma la peculiarità della sua situazione è che per lui, questa, è la seconda positività, dato che aveva già contratto il virus durante la scorsa primavera. Tutti i positivi del sodalizio reggiano, ad ogni modo, si trovano in isolamento e stanno seguendo le procedure sanitarie previste.

Credit: Ciamillo