Basket, Champions League 2020-2021: Brindisi va a caccia del settimo successo consecutivo contro il Darüssafaka

L’Happy Casa Brindisi domani, alle 20.30, giocherà il suo primo match in Basketball Champions League 2020-2021. I pugliesi dovranno vedersela contro i turchi del Darüssafaka Tekfen. Reduce da ben sei successi consecutivi in campionato e dal netto trionfo nel big match di domenica contro la Virtus-Bologna, il sodalizio pugliese punta chiaramente a dare continuità al suo momento magico anche in Europa.

I brindisini hanno in D’Angelo Harrison la loro punta di diamante. Il 27enne nativo dell’Alaska, nelle prime sette uscite con la maglia dell’Happy Casa, ha realizzato 19,7 punti di media, risultando, al momento, il terzo realizzatore della Serie A alle spalle di Luis Scola e David Logan. Harrison e Darius Thompson, il quale, al momento, viaggia a 14 punti di media in Serie A, insieme formano una delle coppie di piccoli più letali d’Europa e il Darüssafaka dovrà trovare il modo di limitarli se vuole avere la meglio contro Brindisi.

I turchi, dal canto loro, sono sicuramente un avversario da non sottovalutare, ma stanno vivendo un momento difficile. In Basketball Champions League hanno già giocato e vinto contro Ostenda, ma in campionato, al momento, non sembrano ingranare. Hanno perso cinque delle prime sette partite disputate e si trovano in terz’ultima posizione. Per Brindi, dunque, l’opportunità è davvero ghiotta.

Credit: Ciamillo