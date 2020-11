Basket, Champions League 2020-2021: Brindisi sfida Burgos domani. Sassari se la vedrà coi Bakken Bears

Dopo essersi scontrate tra di loro nell’ultima giornata di campionato, Happy Casa Brindisi e Dinamo Sassari saranno ambedue in scena domani in Basketball Champions League 2020-2021. I pugliesi, che al momento hanno vinto otto dei nove incontri disputati tra campionato e coppa, prenderanno parte, alle 18.30, al loro secondo match nella competizione continentale targata FIBA che li vedrà contrapposti agli spagnoli del San Pablo Burgos.

La sfida tra i brindisini e gli spagnoli si preannuncia spettacolare e incerta. E’ vero che Burgos ha perso l’unico match disputato, fino ad oggi, in Basketball Champions League, ma in Liga ACB occupa la quinta posizione con sette successi e tre sconfitte. Il sodalizio della comunità autonoma di Castiglia y Leon fa del tiro dall’arco il suo punto di forza. Ben cinque giocatori di Burgos, vale a dire Jasiel Rivero, Alex Renfroe, Ken Horton, Thad McFadden e Vitor Benite, infatti, in campionato tirano con percentuali superiori al 40% da tre su due o più tentativi a partita (McFadden, Horton e Benite superano, addirittura, le 4,5 conclusioni dall’arco a serata).

Loading...

Loading...

La Dinamo Sassari, invece, scenderà in campo alle 20.00 in casa dei danesi dei Bakken Bears. Gli isolani troveranno sulla loro strada un sodalizio sicuramente più debole rispetto a Burgos. I Bakken Bears, infatti, hanno perso i primi due incontri disputati in Basketball Champions League, contro Galatasaray e Tenerife, subendo più di novanta punti in ambedue le occasioni. Per gli isolani, che sono primi a punteggio pieno nel Gruppo A, questa è una partita assolutamente da vincere.

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo