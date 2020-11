Basket: a Pesaro c’è un positivo asintomatico al Covid-19. Soggetto isolato, non a rischio il match con Varese

La Victoria Libertas Pesaro, dalla scorsa stagione sponsorizzata Carpegna Prosciutto, ha comunicato che all’interno del gruppo squadra è stato riscontrato un positivo al Covid-19. Il soggetto, del quale è ignota l’identità, è stato messo in isolamento come da protocolli.

Nell’ultima giornata di campionato, la sesta, il club allenato da Jasmin Repesa aveva giocato contro la Vanoli Cremona un incontro che i lombardi avevano chiesto di rinviare, per preoccupazioni relative agli esiti dei tamponi in arrivo, ma del quale è stato disposto lo spostamento in avanti di sei ore, dalle 12:00 alle 18:00. La squadra di coach Paolo Galbiati, in settimana, si è ritrovata con sei positivi: oltre a Jarvis Williams se ne sono aggiunti altri cinque con gli ultimi test.

Per la VL non è a rischio la disputa del match di domani sera, posticipo serale Rai, contro l’Openjobmetis Varese. I marchigiani si trovano attualmente a quota 6 punti in classifica insieme a Reggio Emilia. Proprio la Unahotels, causa positività di quasi tutto il gruppo squadra e di parte dello staff, non giocherà domani a Trieste, così come non andranno in campo Cremona e Cantù.

Credit: Ciamillo