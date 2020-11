Baseball: la FIBS ha ritirato la casacca n° “30” di Bill Holmberg

Dopo il cordoglio e la commemorazione sentita e doverosa, il mondo del baseball italiano si è mossa per far qualcosa di ancor più grande in memoria di Bill Holmberg: il nuovo consiglio della presidenza FIBS, presieduto da Andrea Marcon, ha infatti deciso di ritirare la storica casacca n° “30” che il coordinatore degli staff azzurri e pitching coach dell’Italbaseball ha indossato in tantissime occasioni.

Un gesto approvato all’unanimità che si estende a tutte le categorie dell’azzurro: dall’Under 12 alla Seniores e che fa capire lo spessore di un personaggio che per tanti ragazzi è stato un riferimento al di là delle cose del diamante.

Loading...

Loading...

Dopo la lettera di Alex Maestri e il saluto del manager della nazionale Mike Piazza, anche il mondo internazionale del “Batti & Corri” l’ha voluto ricordare sia in Europa sia dall’altra parte dell’oceano.

He signed many players. An amazing family man, I’m going to miss him. Addio mio amico. God Love You. A @gofundme page was set up for him. If you wish to visit. https://t.co/2DeeB75TVA pic.twitter.com/uNIBbYzwzk — Mike Piazza (@mikepiazza31) November 9, 2020

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS