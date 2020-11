Bakken Bears-Dinamo Sassari oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League basket 2020-2021

Dopo le due sconfitte patite in campionato per mano di Trento e Brindisi, la Dinamo Sassari torna in campo oggi, alle 20.00, in quella Basketball Champions League in cui è ancora imbattuta. Gli avversari degli isolani, che dal venticinque ottobre ad oggi hanno vinto solo due incontri su cinque disputati, saranno i Bakken Bears, sodalizio danese che va a caccia del primo trionfo nella competizione continentale targata FIBA dato che, nei due match fin qui disputati, ha sempre dovuto alzare bandiera bianca.

I danesi sono sicuramente un avversario abbordabile, ma non per questo Spissu e compagni devono abbassare la guardia. Anche perché, dopo i trionfi contro Galatasaray e Tenerife, per la Dinamo questa prima fase della Basketball Champions League è tutta in discesa e sarebbe un peccato rovinare questo fantastico inizio con una debacle contro un sodalizio indubbiamente inferiore. Sarà possibile vedere la sfida tra Sassari e i Bakken Bears in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player.

Loading...

Loading...

IL PROGRAMMA DI BAKKEN BEARS-DINAMO SASSARI

Orario d’inizio: 20.00

Diretta Streaming: Eurosport Player

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo