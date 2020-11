Badminton, Portuguese International Junior 2020: Katharina Fink e Yasmine Hamza in finale in singolare e doppio

Nella prima giornata della XII edizione del Portuguese International Junior 2020 di badminton, scattato oggi a Caldas da Rainha, in Portogallo, i tabelloni principali di tutte le specialità del torneo riservato agli under 19 si sono allineati alle finali, che si disputeranno domani. Per l’Italia si sfideranno per il titolo di singolare femminile Katharina Fink e Yasmine Hamza, le quali in coppia giocheranno anche l’atto conclusivo del doppio femminile.

I RISULTATI DEL 28 NOVEMBRE

Singolare femminile

Ottavi di finale

Katharina Fink (Italia, 1) bye

Yasmine Hamza (Italia, 2) bye

Quarti di finale

Katharina Fink (Italia, 1) – Maia Coelho (Portogallo) 21-2 21-6

Yasmine Hamza (Italia, 2) – Joana T. Santos (Portogallo) 21-7 21-5

Semifinali

Katharina Fink (Italia, 1) – Ana Fernandes (Portogallo) 23-21 21-8

Yasmine Hamza (Italia, 2) – Mariana Afonso (Portogallo) 21-17 21-14

Finale

Katharina Fink (Italia, 1) – Yasmine Hamza (Italia, 2)

Doppio femminile

Quarti di finale

Katharina Fink / Yasmine Hamza (Italia, 1) bye

Semifinali

Katharina Fink / Yasmine Hamza (Italia, 1) – Madalena Fortunato / Beatriz Roberto (Portogallo) 21-11 21-12

Finale

Katharina Fink / Yasmine Hamza (Italia, 1) – Ana Fernandes / Claudia Lourenço (Portogallo, 2)

