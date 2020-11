Badminton, European Mixed Team Championships 2021: cancellato il girone di qualificazione dell’Italia

Non si disputerà il Girone 5 di qualificazione agli European Mixed Team Championships 2021 di badminton, quello con l’Italia protagonista nel Sottogruppo 1 assieme a Francia ed Islanda: in seguito all’impossibilità di trovare una sede di svolgimento, la Federazione continentale, Badminton Europe ha confermato l’annullamento dell’evento in programma dal 9 al 12 dicembre.

L’Italia avrebbe affrontato, nel torneo in programma originariamente ad Aire sur la Lys, in Francia, giovedì 10 dicembre alle ore 14.00 l’Islanda e venerdì 11 dicembre alle ore 17.00 la Francia. Nel Sottogruppo 2 si sarebbero invece affrontate Galles, Irlanda e Norvegia, con le vincitrici dei sottogruppi che si sarebbero poi sfidate in finale.

Resta da capire con quale criterio verrà ora stabilita la squadra che si qualificherà alla manifestazione continentale (la Francia era la testa di serie del Girone 5), in quanto appare improbabile un recupero del girone di qualificazione dato che gli Europei si terranno a Vantaa, in Finlandia, dal 16 al 20 febbraio 2021.

Foto: pendakisolo Shutterstock.com