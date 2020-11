Tennistavolo, decise le date del torneo europeo di qualificazione olimpica e degli Europei

Decise le prime date della prossima stagione internazionale del tennistavolo a livello continentale: la ETTU ha stabilito i programmi della gara europea di singolare di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, dei Campionati Europei a squadre e dei Campionati Europei Individuali, inoltre ha disposto i rinvii della Europe Top 16 Cup e dei Campionati Europei Under 21.

Per quanto concerne la gara europea di singolare di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, la Federazione Internazionale, ITTF, e la ETTU stanno lavorando con la Federazione russa per l’organizzazione del torneo a Mosca, dove il torneo era già in programma lo scorso anno, da mercoledì 10 a domenica 14 febbraio 2021.

Riguardo alla nuova data dei Campionati Europei Individuali, che non si sono disputati nel 2020, la ETTU ha deciso che resteranno in programma, come già previsto, a Varsavia, in Polonia, da martedì 22 giugno a domenica 27 giugno 2021, come ultima manifestazione internazionale riservata alle Nazionali prima delle Olimpiadi di Tokyo.

Circa i Campionati Europei a squadre la ETTU ha disposto una modifica: i gironi della fase 1 si disputeranno con gare di sola andata. Gli incontri del Gruppo A e del Gruppo B dovrebbero giocarsi il 23 e il 24 gennaio 2021, mentre quelli del Gruppo C si disputeranno il 9 e 10 gennaio 2021 a Vila Real, in Portogallo.

Sono stati infine decisi due rinvii: la Europe Top 16 Cup, programmata originariamente nel febbraio 2021 a Montreux, in Svizzera, è stata spostata ad una data successiva ai Giochi Olimpici di Tokyo, alla fine del 2021, mentre i Campionati Europei Under 21, calendarizzati nel marzo 2021 a Spa, in Belgio, sono slittati probabilmente a novembre 2021, comunque dopo i Giochi.

