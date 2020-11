LIVE Zverev-Schwartzman 6-3 4-6 6-3, ATP Finals 2020 DIRETTA: il tedesco vince e resta in corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Diego Schwartzman ora è con le spalle al muro e spera in una vittoria di Djokovic per avere ancora una flebile speranza di chiudere al secondo posto.

Vince Alexander Zverev in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-3. Il tedesco resta in corsa per le semifinali e si giocherà tutto contro Novak Djokovic nel prossimo match.

3-6 TERZO SET PER ALEXANDER ZVEREV!

30-40 Match point per Zverev.

30-30 Zverev sbaglia di dritto.

15-15 Lunga la risposta di Zverev.

5-3 Zverev tiene il servizio ed è ad un game dalla vittoria.

40-15 Zverev sbaglia con il dritto.

40-0 Lungo il dritto di Schwartzman.

30-0 Servizio vincente di Zverev.

3-4 Arriva il passante di rovescio da parte di Schwartzman che resta in partita.

A-40 vantaggio per Schwartzman che chiude bene con il dritto.

40-40 Zverev spara fuori il dritto.

30-40 Palla break per Zverev.

15-30 In corridoio la risposta di Zverev.

0-30 Lungo il dritto dell’argentino.

4-2 Zverev tiene il servizio e allunga nel terzo set.

40-15 Largo il dritto di Schwartzman.

30-15 Ace di Zverev.

3-2 BREAK DI ZVEREV!

15-40 Due palle break per Zverev.

15-30 Lungo il rovescio del tedesco.

0-30 Dritto vincente di Zverev.

2-2 Tutto facile in questo game per Zverev.

40-0 Servizio vincente di Zverev.

30-0 Prima vincente del tedesco.

1-2 Schwartzman conserva il vantaggio nel terzo set.

40-15 Dritto vincente dell’austriaco.

30-15 Schwartzman chiude benissimo a rete dopo il passante del tedesco.

1-1 Zverev riesce a tenere il servizio e pareggia i conti.

30-15 Altro dritto vincente del tedesco.

15-15 Dritto vincente di Zverev.

1-0 Contropiede di Schwartzman che lascia fermo Zverev.

40-15 Lungo il dritto di Schwartzman.

40-0 Lungo il rovescio del tedesco.

30-0 Zverev affossa il dritto.

15-0 Primo quindici del terzo set per Schwartzman.

4-6 SECONDO SET PER SCHWARTZMAN!

30-40 Ace di Zverev.

15-40 Ci sono due set point per Diego Schwartzman.

15-30 Passante di Schwartzman.

15-15 Splendido dritto di Schwartzman.

4-5 Schwartzman resta avanti e Zverev ora serve per restare nel set.

40-15 Servizio e dritto per Schwartzman.

30-15 Lungo il dritto dell’argentino.

15-0 Bel dritto di Schwartzman.

4-4 Tutto facile in questo game per Zverev.

40-0 Servizio vincente del tedesco.

30-0 Ace di Zverev.

3-4 Schwartzman tiene il servizio e riesce a portarsi avanti nel secondo set.

40-15 Zverev non controlla la risposta.

30-0 Ottimo dritto di Schwartzman.

3-3 Arriva il controbreak di Schwartzman.

15-40 Zverev annulla la prima.

0-40 Tre palle break per Schwartzman.

0-30 Errore di Zverev.

3-2 Schwartzman si salva e resta in partita.

A-40 Ottimo dritto di Schwartzman.

40-40 Lungo il rovescio dell’argentino.

A-40 Risposta di poco lunga per Zverev.

40-40 Si va ai vantaggi in questo game.

40-15 Lungo il passante di Schwartzman.

40-0 Buona prima dell’argentino.

30-0 Risposta errata di Zverev.

3-1 Servizio a zero per Zverev.

40-0 Tutto facile ora per Zverev.

30-0 Ace del tedesco.

15-0 Servizio vincente di Zverev.

2-1 Break di Zverev che sfrutta l’errore di dritto di Schwartzman.

30-40 Lunga la risposta di Zverev.

15-40 Schwartzman annulla la prima.

0-40 Zverev si procura tre palle break.

0-30 Dritto vincente di Zverev.

1-1 Zverev si salva e tiene il servizio.

A-40 Servizio e dritto per il tedesco.

40-40 Altro passante vincente di Schwartzman.

A-40 Ottima volèe di Zverev.

40-40 Ace di Zverev.

40-A Palla break per Schwartzman.

40-40 Lunga l’accelerazione di dritto di Zverev.

40-30 Splendido passante di dritto per Schwartzman.

40-0 Splendido dritto di Zverev.

30-0 Altra prima vincente del tedesco.

15-0 Ace di Zverev.

0-1 Primo game del secondo set per Schwartzman.

A-40 Ottima prima esterna di Schwartzman.

40-40 Se ne va anche la seconda palla break

30-40 Zverev sbaglia di dritto.

15-40 Due palle break per Zverev.

15-30 In corridoio il rovescio di Schwartzman.

15-15 Lunga la risposta di Zverev.

0-15 Doppio fallo di Schwartzman.

6-3 PRIMO SET PER ALEXANDER ZVEREV!

A-40 Prima vincente di Zverev. Set point per il tedesco.

40-40 La seconda vola via con una prima potente.

30-40 Zverev annulla la prima con lo smash.

15-40 Due palle break per Schwartzman.

15-30 Lungo il dritto di Zverev.

15-15 Doppio fallo di Zverev.

15-0 Zverev chiude la volèe alta.

5-3 Schwartzman fa suo il game e resta in vita nel primo set.

40-0 Lunga la risposta di Zverev.

30-0 Zverev sbaglia di rovescio.

5-2 Game a zero per Zverev che allunga nel primo set.

40-0 Ancora un comodo dritto del tedesco.

30-0 Prima vincente di Zverev.

4-2 Zverev allunga nel match complice uno Schwartzman davvero molto falloso.

15-40 Ci sono due palle break per il tedesco.

15-30 Errore di rovescio per Schwartzman.

15-15 Grandissima costruzione del punto per Schwartzman che poi chiude con la volèe a campo aperto.

0-15 Schwartzman sbaglia lo smash.

3-2 Zverev tiene il servizio e si porta avanti nel set.

40-30 Doppio fallo di Zverev.

40-15 Dritto vincente di Zverev.

30-15 Ace di Zverev.

2-2 Arriva il controbreak immediato di Zverev.

40-A Palla del controbreak per Zverev.

40-40 Doppio fallo di Schwartzman.

40-30 Zverev stecca di dritto.

30-30 Schwartzman non controlla il rovescio.

15-15 Servizio e poi dritto vincente per Schwartzman.

1-2 Schwartzman si guadagna subito il break!

30-40 Zverev annulla la prima palla break con il rovescio lungolinea.

15-40 Doppio fallo di Zverev. Due palle break per Schwartzman.

15-30 Schwartzman aggredisce con il dritto e Zverev sbaglia con il dritto.

15-15 Zverev sbaglia un comodo dritto.

1-1 Schwartzman tiene il primo game al servizio.

A-40 Bel rovescio di Schwartzman.

40-40 Schwartzman affossa il dritto in rete..

A-40 Brutta risposta di Zverev.

40-40 Si ferma sul nastro il dritto di Zverev.

30-40 C’è subito una palla break per Zverev.

30-30 Vincente di dritto del tedesco.

30-15 Risposta lunga di Zverev.

15-15 Zverev sbaglia di rovescio.

1-0 Zverev tiene il servizio e conquista il primo game.

40-30 Zverev affossa il dritto.

40-15 Altra prima solida di Zverev

30-15 Lunga la risposta di Schwartzman.

15-0 Il primo quindici del match è di Zverev.

15.35: Finito il riscaldamento. SI COMINCIA. Serve Zverev.

15.28: Entrano in campo i due giocatori.

15.25: I due sconfitti della prima giornata si giocano le loro ultime possibilità per accedere alle semifinali delle ATP Finals.

15.20: E’ finito il doppio e tra poco toccherà a Zverev e Schwartzman

14.37: E’ ancora in corso il match di doppio che precede Zverev-Schwartzman. Il tedesco e l’argentino entreranno in campo al termine di questo incontro.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Alexander Zverev e Diego Schwartzman, valevole per la seconda giornata nel gruppo “Tokyo 1970” alle ATP Finals 2020. Una sfida decisiva tra i due perdenti della prima giornata, che sanno di non poter sbagliare una seconda volta.

Zverev è stato sconfitto da Medvedev, mentre Schwatzman si è arreso a Djokovic. Due sconfitte in due set e ache con pochi game fatti, che rende il match di oggi una sfida praticamente da dentro o fuori. Zverev sa che con una sconfitta sarebbe eliminato matematicamente, mentre per l’argentino il ko non sarebbe ancora decisivo, ma praticamente renderebbe quasi impossibile sperare in una semifinale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del del match tra Alexander Zverev e Diego Schwartzman, valevole per la seconda giornata nel gruppo “Tokyo 1970” alle ATP Finals 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio non prima delle ore 15.00. Buon divertimento!

