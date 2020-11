AZ Alkmaar-Napoli: programma, orario, tv, probabili formazioni Europa League 2020-2021

La fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 si prepara per la sua quinta giornata. Alcune squadre potranno chiudere il discorso per la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione, che concluderà il proprio cammino il prossimo 26 maggio all’Energa Gdansk di Danzica, in Polonia. La giornata di giovedì può essere decisiva anche per il Napoli di Gennaro Gattuso, che vola in Olanda per sfidare l’AZ Alkmaar giovedì 3 dicembre alle ore 21.

Gli azzurri vengono da una convincente vittoria per 4-0 contro la Roma, ricordando al meglio la memoria di Diego Armando Maradona. Ma ora il pensiero è tutto verso l’impegno europeo; Lorenzo Insigne e compagni dovranno incrociare l’unica squadra che è riuscita a prenderne lo scalpo nella seconda competizione continentale, quando nella prima giornata fu Dani De Wit a regalare il successo agli olandesi in maniera rocambolesca. Sarà l’occasione per dimostrare di aver imparato la lezione della gara d’andata; Gattuso potrebbe scegliere di fare un po’ di turnover, lanciando Petagna in avanti con Osimhen ancora out per l’infortunio alla spalla; dopo la bella gara di domenica, cerca invece conferma Diego Demme in mezzo al campo.

Il Napoli ha l’occasione di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta con un turno di anticipo. La squadra di Gattuso comanda il girone F con 9 punti in quattro partite, due in più della formazione olandese e della Real Sociedad; con un successo all’AFAS Stadion gli azzurri si assicurerebbero uno dei primi due posti nel raggruppamento, rendendo poi la sfida contro i baschi della prossima settimana una partita con il primo posto in palio. La squadra di Arnie Slot vuole rovinare i piani degli azzurri e regalarsi invece i sedicesimi di finale: volando a quota 10 potrebbe affrontare il Rijeka fanalino di coda con poche pressioni e renderebbe la partita tra Napoli e Real Sociedad uno scontro all’ultimo sangue.

AZ Alkmaar-Napoli sarà trasmessa in tv in chiaro su Tv8 e in diretta Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Calcio Due (canale 252 del satellite). Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

PROGRAMMA EUROPA LEAGUE 2020-2021

Giovedì 3 dicembre

Ore 21 AZ Alkmaar-Napoli

PROBABILI FORMAZIONI

AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot; Wijndal, Martins Indi, Letschert, Svensoon; Karlsson, Koopmeiners, Midtsjø; De Wit, Boadu, Stengs. All. Slot Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Foto: Lapresse