Roma-Young Boys: programma, orario, tv, probabili formazioni Europa League

Con il biglietto dei sedicesimi già in tasca, la Roma ospita gli svizzeri dello Young Boys nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi sono già certi della qualificazione e vogliono blindare il primo posto. Per farlo basterà non perdere contro lo Young Boys, squadra attualmente al comando del campionato belga e che si trova al secondo posto posto a -3 dalla squadra di Fonseca.

Di seguito le probabili formazioni, la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Roma-Young Boys, match valido per la 5^ giornata della fase a gironi di Europa League 2020-2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (numero 204) ed in diretta streaming su Sky Go e con la DIRETTA scritta su OA Sport.

ROMA-YOUNG BOYS: PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Cristante, Juan Jesus, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

Young Boys (3-4-3): Von Ballmoos; Burgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Rieder, Sierro, Maceiras; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu

ROMA-YOUNG BOYS: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE:

21.00: Roma-Young Boys

ROMA-YOUNG BOYS: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Arena (numero 204)

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

