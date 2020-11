Autocertificazione Zona rossa: al momento non è prevista. Ma bisognerà rendere conto del motivo di uno spostamento

Il Premier Giuseppe Conte ha firmato nella tarda notte il nuovo Dpcm che istituisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio contagio Coronavirus alla quale appartiene ogni Regione. La fascia rossa dovrebbe comprendere Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria e Alto Adige. “Al momento non ci sono indicazioni per le autocertificazioni e anche il premier Conte non voleva andare in questa direzione. Certo, se uno deve spostarsi in un zona rossa dovrà comunque dimostrare il motivo”. Lo dichiara il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa su Radio 3 durante la trasmissione ‘Tutta la città ne parla’.

Resta dunque da capire come una persona possa dimostrare il motivo del suo spostamento senza dover presentare un’autocertificazione. In attesa di chiarimenti definitivi da parte del Governo, ricordiamo le limitazioni e le restrizioni previste per le nuove zone rosse. I residenti in una Regione in fascia rossa non possono uscire dal loro Comune di residenza. Ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati è vietato all’interno del territorio, salvo che per “comprovate esigenze di lavoro, studio, salute”. Non si può inoltre entrare o uscire da una Regione in zona rossa se non per “comprovate esigenze” dunque per “motivi di lavoro, salute ed emergenze”. Resteranno aperti negozi di alimentari, farmacie/parafarmacie, tabaccai, edicole, parrucchieri ed estetisti, mentre dovranno chiudere cinema, teatri, musei, piscine, palestre, sale gioco, centri scommesse, parchi tematici. Ristoranti e bar chiusi, ma potranno attivare il servizio da asporto e domicilio.

Foto: Lapresse