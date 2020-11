Atletica, Super League 2021 a Chorzów in Polonia

Si disputeranno in Polonia i Campionati Europei a squadre di atletica nel 2021 per la seconda volta consecutiva. La Super League, ex Coppa Europa, si terrà infatti il 19-20 giugno in in Slesia, allo Stadion Slaski di Chorzow, dopo l’edizione dell’anno scorso a Bydgoszcz con il successo dei polacchi. Una comunicazione arrivata dalla European Athletics in seguito alla rinuncia della capitale bielorussa Minsk, originariamente sede della competizione.

Una rassegna che dall’anno venturo avrà otto formazioni al via, tra cui l’Italia che vorrà ben figurare. Le altre sei partecipanti saranno Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Ucraina e Portogallo, oltre ovviamente ai padroni di casa. La Nazionale azzurra, in questo contesto, cercherà di replicare la quarta piazza di due anni fa, miglior risultato di sempre della compagine nostrana nel format attuale che tiene conto di una graduatoria unica con uomini e donne insieme.

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fidal