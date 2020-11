Equitazione, Italia terza con Irlanda e Gran Bretagna nel CSIO 3* di Vilamoura

L’Italia si è classificata al terzo posto, in coabitazione con Gran Bretagna ed Irlanda, nella gara per Nazioni del CSIO 3* di Vilamoura, in Portogallo, dove domani si svolgerà la gara individuale. Queste formazioni hanno totalizzato 16 penalità, mentre la vittoria è andata alla Germania con 8, davanti alla Francia, seconda con 13.

L’Italia, guidata da Marco Porro, ha totalizzato 4 penalità nel primo percorso e 12 nel secondo, concluso con un crono di 220.56. Antonio Alfonso su Charmie ha compiuto un doppio percorso netto, invece Antonio Maria Garofalo su Conquestador ha contribuito con un netto nella prima tornata, mentre sono state scartate le sue 8 penalità nel secondo.

Roberto Turchetto su My Cool Passion ha visto scartare il suo primo percorso, gravato di 8 penalità, mentre nella seconda tornata ha totalizzato 4 penalità, infine sono stati conteggiati entrambi i percorsi di Piergiorgio Bucci su Casago, con 4 penalità nel primo ed 8 nel secondo.

LA CLASSIFICA COMPLETA

1) Germania (8)-(0)/216.72-8

2) Francia (8)-(5)/220.11-13

3) Italia (4)-(12)/220.56-16

3) Gran Bretagna (4)-(12)/216.56-16

3) Irlanda (8)-(8)/217.42-16

6) Portogallo (8)-(14)/223.28-22

7) Paesi Bassi (8)-(25)/224.08-33

8) Brasile (12)-(25)/220.60-37

9) Belgio (16)/214.72-16

10) Argentina (17)/219.68-17

11) Svizzera (20)/213.29-20,

11) Spagna (20)/218.76-20

Foto: a_text Shutterstock.com