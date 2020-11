Atletica, Ayomide Folorunso: “La stagione conclusa mi ha lasciato nuovi stimoli e più motivazione”

Nuova puntata di Athletics2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo dell’atletica. Ospite in trasmissione, la campionessa, ostacolista e velocista italiana, Ayomide Folorunso.

Ai nostri microfoni, Ayomide ha commentato gli obiettivi per la prossima stagione e i risultati ottenuti in quella conclusa: “La stagione non è stata disastrosa. Sicuramente non è stata la stagione che ci aspettavamo e che avevamo preparato, quindi ci siamo dovuti adattare in corso d’opera. Per qualcuno è anche andata bene, perché sono stati ottimi risultati a livello mondiale. Nonostante la stagione strana, ho avuto qualche verifica delle condizioni e qualche stimolo per cominciare a preparare la prossima stagione. Oggi, posso dire di avere qualche motivazione in più – continua -, sono veramente carica, sono già tornata in campo, non ho ancora fatto grandi lavori ma sto facendo la preparazione. Da un lato mi chiedo come sarà la prossima stagione, se sarà meglio di quella passata, dall’altro, la mia mente pratica non sta buttando acqua sul mio ardore e sulla mia voglia di fare”.

Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA AD AYOMIDE FOLORUNSO





Foto: LaPresse