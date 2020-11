Arrampicata sportiva, l’Italia non parteciperà agli Europei 2020. Niente azzurri a Mosca a causa della pandemia

L’Italia non parteciperà agli Europei 2020 di arrampicata sportiva, in programma a Mosca (Russia) dal 21 al 29 novembre. La nostra Nazionale ha deciso di rinunciare alla rassegna continentale a causa della difficile situazione sanitaria a livello globale, anche perché la Russia è inserita tra le Nazioni dell’elenco E del DPCM in vigore, il quale prevede adempimenti impegnativi prima della partenza e dopo essere ritornati in Patria. Il Presidente Davide Battistella, dopo aver sentito le direzioni tecniche delle Nazionali senior e olimpic, ha dunque preso la scelta di non presenziare all’unico evento internazionale di questa tormentata stagione. Va ricordato che l’Italia è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo con Laura Rogora, Ludovico Fossali e Michael Piccolruaz, mentre Stefano Ghisolfi è ancora alla caccia della sua carta.

Foto: Federclimb