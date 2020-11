Arrampicata sportiva, Europei 2020: Lehmann e Adamovska avanti nelle qualifiche della combinata. Domani le finali

A Mosca (Russia) proseguono gli Europei 2020 di arrampicata sportiva. Oggi sono andate in scena le qualificazioni della combinata, il format che assegnerà le medaglie alle Olimpiadi di Tokyo, dove questo sport farà il suo storico debutto nel programma a cinque cerchi. Lo svizzero Sascha Lehmann, reduce dal trionfo nel lead, è risultato il migliore con 54 punti all’attivo: secondo nel lead, terzo nel boulder, nono nello speed. L’elvetico ha preceduto con margine il russo Sergey Luzhetskii (108) e il britannico Williams Bosi (126). Ad accedere alla finale sono anche l’israeliano Yuval Shemla (240), i russi Nikolai Iarilovets (280) e Aleksei Rubtsov (300), il polacco Marcin Dzienski (380) e l’israeliano Alex Khazanov (408).

Al femminile, invece, ha prevalso la ceeca Eliska Adamovska (36 punti, prima nel lead e nel boulder), brava ad avere la meglio sulla serba Stasa Gejo (98) e sulla tedesca Hannah Meul (100). Quarto posto per la russa Viktoriia Meshkova (140 punti per la Campionessa d’Europa di lead e boulder), seguita dalla connazionale Elena Krasovskaia (162) e dalla britannica Molly Thompson-Smith (192). Avanzano anche la belga Chloe Caulier (264) e la polacca Patrycja Chudziak (266). Domani andranno in scena gli atti conclusivi che assegneranno le medaglie.

Loading...

Loading...

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock