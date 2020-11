Arrampicata sportiva, Europei 2020: Aleksei Rubtsov e Viktoriia Meshkova vincono nella combinata (prova olimpica)

A Mosca (Russia) si sono conclusi gli Europei 2020 di arrampicata sportiva. Oggi sono andate in scena le finali della combinata, il format che assegnerà le medaglie alle Olimpiadi di Tokyo, dove questo sport farà il proprio debutto nel programma a cinque cerchi. Si tratta della competizione che unisce tutte le specialità dell’arrampicata (speed, boulder, lead). Va ricordato che a questa rassegna continentale erano assenti tantissime Nazioni di vertice e moltissimi atleti di punta a causa dell’emergenza sanitaria, anche l’Italia aveva deciso di non presentarsi in modo da preservare la salute degli azzurri.

Aleksei Rubtsov ha vinto con il fiato sospeso. L’oro sembrava essere al collo dello svizzero Sascha Lehmann che, dopo il quarto posto nello speed e il terzo nel boulder, occupava il primo posto nel lead e si era portato in testa alla generale. Clamorosamente, però, l’israeliano Yuval Shemla ha raggiunto il top impiegando 11 secondi in meno di Lehmann e ha stravolto la classifica! Titolo ad Aleksei Rubtsov con 20 punti (quinto, primo, quarto). Il 32enne era stato Campione del Mondo di boulder nel 2009 ed è ritornato ai vertici, tra l’altro in combinata. Lehmann si è dovuto accontentare della piazza d’onore (24 punti), bronzo al collo dell’altro russo Sergei Luzhetskii (30).

La russa Viktoriia Meshkova ha completato la sua settimana memorabile: dopo aver conquistato l’oro nel lead e nel boulder, oggi la 20enne ha trionfato anche nel combined. Prima di domenica scorsa non aveva mai conquistato risultati di rilievo nel circuito maggiore, davanti al proprio pubblico è letteralmente esplosa. La ragazza di Ekaterinburg ha vinto con 12 punti (seconda nello speed, sesta nel boulder, prima nel lead), riuscendo ad avere la meglio sulla serba Stasa Gejo per appena tre lunghezze (15: terza, prima, quinta). A completare il podio è stata la ceca Eliska Adamovska (64).

Foto: Shutterstock