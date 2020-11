Arrampicata sportiva, Europei 2020: Viktoria Meshkova firma il bis nel lead! Sigillo di Sascha Lehman

A Mosca (Russia) proseguono gli Europei 2020 di arrampicata sportiva. Oggi si sono assegnate le medaglie del lead. Lo svizzero Sascha Lehman ha trionfato con 41+ ed è così salito sul gradino più alto del podio continentale dopo il terzo posto dello scorso anno e una vittoria in Coppa del Mondo. Il 22enne è riuscito ad avere la meglio nei confronti del belga Nicolas Collin (38+) e del russo Dmitrii Fakirianov (37+). Va ricordato che a questa competizione sono assenti tantissimi big (anche l’Italia non si è presentata in Russia) a causa dell’emergenza sanitaria e dunque i risultati hanno indubbiamente una minore valenza tecnica rispetto alle competizioni con tutti i migliori al via.

Tra le donne è arrivato il sigillo della russa Viktoria Meshkova, la quale si è imposta con 36+ in 3 minuti e 53 secondi. La 20enne, due giorni fa capace di conquistare la medaglia d’oro nel boulder, ha conquistato un clamoroso bis e ricorderà per sempre questi momenti di fronte al proprio pubblico, anche perché prima di domenica non aveva mai ottenuto risultati di rilievo nel massimo circuito (ma è molto giovane). La ceca Eliska Adamovska si è dovuto inchinare per questione di tempo: anch’ella ha infatti raggiunto il 36+, ma ci ha messo 42 secondi in più rispetto alla rivale. Il bronzo finisce al collo della britannica Molly Thompson-Smith. Domani si osserva un giorno di riposo, si riprende tra venerdì e sabato con la combinata, format che assegnerà le uniche medaglie alle Olimpiadi di Tokyo, dove questo sport farà il suo debutto a cinque cerchi.

