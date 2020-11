Arrampicata sportiva, Europei 2020: Viktoriia Meshkova e Jerney Kruder vincono l’oro nel boulder

A Mosca (Russia) proseguono gli Europei 2020 di arrampicata sportiva. Oggi si sono disputate le finali del boulder e si sono così assegnate altre medaglie dopo quelle dello speed. Grande spettacolo nella disciplina tecnica, davanti a una discreta cornice di pubblico (il palazzetto è a porte aperte, anche se con le dovute limitazioni).

La russa Viktoriia Meshkova ha vinto in ca (4t4z 6 5): la 20enne nativa di Ekaterinburg non aveva mai ottenuto risultati di rilievo nel circuito maggiore (mai in top-10 in Coppa del Mondo senior; seconda agli Europei giovanili nel 2018, sempre in questa specialità), oggi è salita sul gradino più alto del podio con grande piglio. Va assolutamente segnalato che tantissimi big sono assenti a causa dell’emergenza sanitaria, anche l’Italia ha deciso di non partecipare alla rassegna continentale in modo da salvaguardare la salute degli atleti. Meshkova è riuscita a battere la belga Chloe Caulier (4t4z 6 6) e la serba Stasa Gejo (2t4z 4 4).

Al maschile, invece, si è imposto lo sloveno Jerney Kruder (2t3z 2 3): il 29enne balcanico ha ottenuto il suo primo podio nella rassegna continentale, ma è un buonissimo atleta con già due successi in Coppa del Mondo (l’ultimo proprio a Mosca nel 2019). Kruder è stato l’unico a completare due problemi e ha così sconfitto due russi, impedendo la doppietta di giornata ai padroni di casa: Sergei Luzhetskii si è dovuto accontentare dell’argento (1t4z 3 8), bronzo al collo di Nikolai Iarilovets (1t3z 2 7). Domani gli Europei proseguiranno con le qualificazioni del lead per entrambi i sessi.

