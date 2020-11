Arrampicata sportiva, Europei 2020: Ekaterina Barashchuk e Danyil Boldyrev vincono l’oro nello speed

A Mosca (Russia) sono incominciati gli Europei 2020 di arrampicata sportiva. La rassegna continentale, rinviata di alcuni mesi a causa dell’emergenza sanitaria, è partita con le gare di speed. La 21enne russa Ekaterina Barashchuk e il 28enne ucraino Danyil Boldyrev hanno conquistato la medaglia d’oro, sconfiggendo in finale i russi Elizaveta Ivanova e Lev Rudatskiy, al termine di due finali estremamente combattute, risolte con appena 7 e 5 centesimi di vanttaggio. Per entrambi si tratta del primo sigillo a livello continentale, anche se Boldyrev vantava già tre argenti e un bronzo.

I bronzi sono finiti al collo della 27enne russa Iuliia Kaplina e del 27enne polacco Marcin Dzienski, capaci di sconfiggere la polacca Aleksandra Kalucka e il russo Vladislav Deulin nelle due finaline. Questi Europei sono privi di tantissime stelle, rimaste a casa a causa della pandemia (ad esempio l’Italia è assente). Da segnalare il record del mondo firmato da Iuliia Kaplina nelle qualificazioni (6.96, migliorato di tre centesimi il precedente primato siglato dall’indonesiana Aries Susanti Rahayu nel 2019).

Foto: Federclimb