Arrampicata sportiva, Europei 2020: Caulier e Rubtsov i migliori nelle qualifiche del boulder, domani le medaglie

A Mosca (Russia) proseguono gli Europei 2020 di arrampicata sportiva. Oggi sono andate in scena le qualificazioni del boulder, la disciplina più tecnica. Ricordiamo che l’Italia, al pari di altre Nazioni di riferimento e di tanti atleti di punta, è assente a causa dell’emergenza sanitaria. Tra le donne la migliore è stata la belga Chloe Caulier (4T5Z 7 7), la quale ha fatto meglio della ceca Eliska Adamovska (4T5Z 11 11) e della serba Stasa Gejo (4T4Z 11 6), in lizza per qualcosa di importante ci sono anche la svizzera Petra Klinger (3T5Z 3 5) e la russa Ekaterina Kipriianova (3T5Z 5 10). Tra gli uomini, invece, il migliore è stato il russo Aleksei Rubtsov (3T5Z 6 8), bravo a precedere lo sloveno Anze Peharc (3T5Z 7 8) e il russo Vadim Timonov (3T5Z 8 8), ma attenzione anche al lettone Edvards Gruzitis (3T4Z 14 8). Domani si disputeranno le semifinali e le finali che assegneranno le medaglie.

