Boxe, Mario Alfano sfiderà Haithem Laamouz per il titolo UE dei pesi superpiuma

Mario Alfano affronterà il maltese Haithem Laamouz per il titolo dell’Unione Europea dei pesi superpiuma. L’appuntamento è per venerdì 4 dicembre al PalaSantoro di Roma, l’evento sarà organizzato dalla Conti Cavini Production. Il 29enne, nato a Salerno ma da tempo residente a Roma, vanta un record di 15 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta (contro Lavisas Williams il 7 giugno 2019 negli USA). Il pugile italiano cercherà di conquistare questa cintura vacante, a quattro mesi di distanza dal successo contro Nicola Cipolletta che gli è valso il titolo italiano. Il suo avversario ha 31 anni, 16 vittorie e 1 sconfitta risalente al 2018 contro Gaige Ireland, mentre il 23 marzo 2019 ebbe la meglio sul nostro Vittorio Parinello per il titolo del Mediterraneo WBC.

