Vuelta a España 2020: Thibaut Pinot si ritira dopo due tappe

Dopo appena due giorni, Thibaut Pinot si ritira dalla Vuelta a España 2020. Il corridore transalpino aveva iniziato il grande giro spagnolo nel peggiore dei modi e nelle prime due tappe aveva accumulato un distacco di venticinque minuti dal leader della classifica generale Primoz Roglic. A quanto pare, dietro il forfait del francese ci sono i problemi alla schiena di cui soffre da quando cadde nella prima frazione del Tour de France.



La squadra di Pinot, la Groupama-FDJ, ha fatto un comunicato a riguardo. Questo quanto scritto dal sodalizio transalpino: “Dopo un periodo di tregua, il mal di schiena che aveva colpito Thibaut Pinot in seguito alla sua caduta nella prima tappa del Tour de France a Nizza è tornato a tormentarlo durante la prima e la seconda frazione della Vuelta. La priorità è data al suo completo recupero per l’anno 2021: non inizierà la terza tappa giovedì e metterà fine alla sua stagione“.

Foto: Lapresse