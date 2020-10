Vuelta a España 2020, Thibaut Pinot: “Non sono al 100%, ma voglio fare una bella Vuelta. Spero di ritrovare il piacere di pedalare”

Thibaut Pinot tornerà in gara alla Vuelta a España 2020. Il transalpino, stante quanto dichiarato da lui stesso, non farà classifica, ma vuole provare lo stesso a essere protagonista. Durante la conferenza stampa della vigilia del grande giro spagnolo, il vincitore del Lombardia 2018 ha parlato di quello che si aspetta dalla sua Vuelta. Queste le sue parole riportate da Cyclismactu.net: “Questa è la prima volta che arrivo a un grande giro senza puntare alla classifica generale. Spero di avere sensazioni positive e trovare una forma accettabile nei prossimi giorni. Ho avuto una preparazione difficile, ma volevo esserci. Non sono certo al 100%, ma punto a fare una bella Vuelta. Non volevo concludere l’anno con il Tour de France. Mi auguro di poter tornare a divertirmi, una cosa che non mi capita da un po‘”.

Sulla carta a capitanare la Groupama-FDJ sarà David Gaudu, grande speranza del ciclismo transalpino che in questi primi anni da professionista ha mantenuto solo in parte le aspettative che c’erano su di lui. Pinot, a quanto pare, andrà a caccia di tappe. L’ultima volta che ha preso parte alla Vuelta, nel 2018, peraltro, Thibaut ha vinto ben due frazioni di alta montagna.

Foto: Lapresse