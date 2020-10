Vuelta a España 2020: Thibaut Pinot cerca il riscatto dopo un Tour da dimenticare

In concomitanza con gli ultimi giorni del Giro d’Italia, partirà la Vuelta a España 2020, ultimo Grande Giro di questa particolarissima annata. Partenza da Irun, Paesi Baschi, per 18 tappe in cui saranno molti a giocarsi la maglia rossa di leader della generale; e tra i ciclisti in lotta per il podio ci sarà anche Thibaut Pinot, voglioso di dimenticare una stagione che gli ha regalato fino ad ora ben poche soddisfazioni.

L’uomo di classifica della Groupama-FDJ è ancora a digiuno di vittorie durante quest’annata, ma ciò che gli fa più male è di sicuro la netta delusione patita all’ultimo Tour de France. Ancora una volta indicato come una delle grandi speranzi transalpine per la Grande Boucle, ancora una volta a disattendere le aspettative anche per colpe non sue. La caduta nella prima tappa a Nizza sembrava aver lasciato solo escoriazioni esterne sul francese, che ha patito però i dolori alla schiena sul primo arrivo in salita a Loudenvielle: subito staccato, Pinot è arrivato con 25 minuti di ritardo salutando subito le sue velleità di classifica. Ci si aspettava una reazione, che non è arrivata: alla fine il suo Tour si è concluso con un mesto ventinovesimo posto, ma soprattutto senza alcun acuto.

Una maledizione, quella dei Grandi Giri per Thibaut Pinot. Un corridore che avrebbe tutto per combattere ogni anno per le primissime posizioni, ma che fino ad ora è riuscito a collezionare un solo podio, nel Tour 2014 comandato da Vincenzo Nibali. Tanti colpi di sfortuna per lui, come il dolore al ginocchio riacutizzatosi nella Grande Boucle della scorsa stagione, quando era a 15” dal terzo posto, o la crisi verso Cervinia al Giro 2018, quando era saldamente terzo. Ora torna alla Vuelta dopo due anni, quando arrivò al sesto posto ma fu gran protagonista della corsa, vincendo a Lagos de Covadonga e a Naturlandia. Le emozioni in Spagna l’ultima volta furono dunque positive, chissà che il francese ‘maledetto’ non riesca a rialzarsi per l’ennesima volta.

Foto: Lapresse