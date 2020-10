Vuelta a España 2020, tappa di domani (30 ottobre): Castro Urdiales-Suances. Altimetria, percorso, orari

Domani, venerdì 30 ottobre, andrà in scena la decima tappa della Vuelta a España 2020: la Castro Urdiales-Suances, di 185 chilometri. Il gruppo costeggerà la costa cantabrica, per una frazione il cui scenario potrebbe favorire o una fuga da parte di qualche finisseur, o una conclusione in una volata a ranghi ridotti, visto e considerato che l’ultima parte della tappa è molto vallonata, e sarà difficile da ammistrare da parte delle formazioni degli sprinter. Di seguito potrete trovare l’altimetria, il percorso e gli orari della frazione di domani.

ALTIMETRIA

Loading...

Loading...

PERCORSO

Tappa piatta con un solo GPM di terza categoria che animerà la giornata. L’Alto de San Cipriano, è posizionato al chilometro 125, misura 4,3 chilometri, e presenta una pendenza media del 5%. Dopodiché ci sarà subito lo sprint intermedio di giornata presente al chilometro 135,5 in località Cabezón de la Sal. Gli ultimi due chilometri di gara presentano una pendenza al 5%, e potrebbero favorire qualche attacco.

ORARI

La frazione di domani prenderà il via alle ore 12.45, e terminerà alle ore 17.15. Potrete seguire la Vuelta in diretta televisiva su Eurosport 1 dalle ore 14.35. Inoltre è prevista anche la diretta streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale della decima tappa della Vuelta 2020 dalle ore 12.30.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Peter Edmondson / Shutterstock.com