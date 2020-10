Ciclismo, cancellati il Tour Down Under e la Cadel Evans Great Ocean Road Race 2021

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, nel 2021 non si disputeranno il Tour Down Under e la Cadel Evans Great Ocean Road Race. A fornire l’anticipazione il sito CyclingTips il quale sottolinea che nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità. Ovviamente la decisione è legata alla pandemia da Covid-19 in corso.

Gli organizzatori hanno fatto sapere che mettere in piedi una corsa ciclistica in queste condizioni è molto complicato, anche perchè bisognerebbe garantire la sicurezza di ciclisti e staff che arrivano da tutto il mondo. Gli stessi starebbero valutando soluzioni e scenari alternativi.

Un altro problema da superare sarebbe la necessità di una quarantena di 14 giorni che tutti dovrebbero effettuare all’ingresso in Australia. Anche vista la collocazione in calendario, si tratta delle prime gare dell’anno, partecipare significherebbe per molti ciclisti interrompere la preparazione invernale.

Foto: Lapresse