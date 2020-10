Vuelta a Espana 2020 oggi, Villaviciosa-Alto de La Farrapona: orari, tv, streaming, programma Eurosport

L’undicesima tappa della Vuelta a España 2020, da Villaviciosa all’Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo, di 170 chilometri, si preannuncia molto spettacolare. L’arrivo in salita di oggi potrebbe letteralmente ridisegnare la classifica generale. I big avranno di fronte un tracciato contraddistinto da ben cinque GPM, di cui quattro di prima categoria, con l’ascesa finale che potrebbe produrre distacchi molto importanti. L’ascesa all’Alto de la Farrapona lunga 16,5 chilometri al 6,2% sarà il terreno per un battaglia senza esclusione di colpi, con la prima parte è abbastanza dolce ma con gli ultimi 4 km che non scendono mai al disotto del 12%.

La frazione odierna prenderà il via alle ore 12.24, e terminerà alle ore 17.15. Potrete seguire la Vuelta in diretta televisiva su Eurosport 1 dalle ore 14.35. Inoltre è prevista anche la diretta streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale della decima tappa della Vuelta 2020 dalle ore 12.00.

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2020: VILLAVICIOSA-ALTO DE LA FARRAPONA

Sabato 31 ottobre

Partenza: ore 12.45

Arrivo: ore 17.15

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.35

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 12.00

